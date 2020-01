Stiri pe aceeasi tema

- Decizia radicala luata de IKEA in China, din cauza coronavirusului. Ce se intampla cu toate magazinele retailerului Compania suedeza IKEA a anuntat joi inchiderea temporara a tuturor magazinelor sale din China in contextul epidemiei cu noua tulpina de coronavirus, informeaza Reuters. Decizia de a închide…

- MAE precizeaza ca cetateanul roman care se afla in orasul Wuhan si-a exprimat intentia pentru repatriere, iar datele sale au fost deja transmise si inregistrate in evidentele institutiilor europene si ale partenerilor pentru facilitarea deplasarii catre Romania. In ceea ce priveste ceilalti…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri – Departamentul pentru Turism recomanda evitarea deplasarilor care nu sunt necesare in Republica Populara Chineza, avand in vedere ca exista un focar de pneumonie virala (coronavirus) in provincia Hubei, localitatea Wuhan.

- Compania aeriana British Airways si-a suspendat toate zborurile directe inspre și dinspre China continentala, de teama coronavirusului, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Decizia vine dupa ce autoritațile britanice și-au avertizat cetațenii sa evite deplasarile care nu sunt absolut necesare in…

- Cercetatorii de la National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite si cei ai grupului Johnson & Johnson au demarat procedurile de dezvoltare a unor vaccinuri potentiale impotriva noului tip de coronavirus aparut in China, 2019-nCoV, insa aceasta activitate va dura mai multe luni, au anuntat marti…

- Malaysia a impus o interdicție temporara de calatorie pentru cetațenii chinezi din orașul Wuhan și provincia Hubei in incercarea de a impiedica raspandirea coronavirusului, in timp ce Mongolia a decis inchiderea graniței cu China, potrivit Al-Jazeera, potrivit Mediafax.Guvernul a decis sa…

- China a ridicat la un nivel superior masurile pentru ținerea sub control a virusului care a ucis 25 de oameni și a infectat peste 800 de persoane. Masura luata de China de a decreta carantina in 1o orase cu 18 milioane de locuitori este fara precedent in ceea ce priveste sanatatea publica.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala coronavirus .Comisia nationala de sanatate a R.P. Chineza a raportat, la…