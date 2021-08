Stiri pe aceeasi tema

- ​Marketplace-ul de influenceri locali FameUP fondat de un antreprenor din Iași a obținut o finanțare seed de 2,5 milioane de euro, de la un grup de investitori din care fac parte fondul Early Game Ventures și fondatorul UiPath Daniel Dines.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- ​Compania japoneza Softbank acorda o investiție de 500 de milioane de zloți (peste 110 milioane de euro) magazinului online polonez de încalțaminte eobuwie.pl, care opereaza și în România, de pe domeniul de internet epantofi.ro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​​Compania-mama a Google, Alphabet, alaturi de alți investitori, pompeaza înca 2,5 miliarde de dolari în startup-ul sau de mașini autonome, Waymo. Cu infuzia de capital suplimentar, Waymo va face noi angajari și va investi în proiectul sau de baza, Waymo Driver. Astfel, compania americana…

- Nu mai puțin de 14 migranți a inghesuit in mașina lui un șofer din Timiș. Barbatul intenționa sa ii transporte pe straini de la frontiera cu Serbia pana la Lugoj, insa a fost prins de agenții Poliției de Frontiera din zona Deta. Vineri dupa-amiaza, politistii de frontiera au oprit pentru verificari,…

- "Doamna care a fost audaita (amanta omului de afaceri - n.r.) e un pion important care era in prejma victimei și știe și ceva in plus. A fost atenționat de 2 ori și nu ințeles: odata cand i-a dat foc la casa și odata cand i s-au furat bani din seif. Se pare ca el a dat niște informații. In lumea lor…

- Finala turneului de tenis ATP de la Belgrad (Serbia), dotat cu premii totale de 511.000 de euro, se va disputa sambata intre sarbul Novak Djokovic, 1 ATP, principal favorit, si slovacul Alex Molcan (255 ATP), transmite AFP. In semifinale, Djokovic l-a eliminat cu 6-1, 4-6, 6-0, pe slovacul Andrej Martin…

- La tragerea la sorti efectuata la Belgrad, s-a decis ca reprezentativa feminina de volei a Romaniei sa fie repartizata in Grupa D a Campionatului European din 2021, alaturi de Turcia (vicecampioana continentala), Olanda, Ucraina, Finlanda si Suedia. Romania va fi una dintre gazdele turneului final al…

- Inca un film romanesc este premiat internațional. Lungmetrajul „Camp de maci” a obținut 3 premii in Serbia și Spania. In secțiunea Fest Focus a Festivalului Internațional de Film din Belgrad a fost declarat cel mai bun film, iar la Festivalul de Film Barcelona a fost recompensat cu cel mai important…