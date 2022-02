Stiri pe aceeasi tema

- Sequoia Capital, unul dintre cele mai influente fonduri de capital de risc din Silicon Valley, intenționeaza sa intre pe piețele de criptomonede, alocand cel puțin 500 de milioane de dolari pentru investiții in active digitale, scrie Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In prezent, vaccinul bazat pe tehnologia ARNm este utilizat in peste 160 de țari, inclusiv in Statele Unite, Pfizer urmarind sa fabrice peste 4 miliarde de doze in 2022, relateaza Hotnews.ro.Anul trecut, compania a produs 3 miliarde de doze de vaccin anti-Covid.Paxlovid, antiviralul Pfizer pentru tratarea…

- Vanzarile de proprietati imobiliare in metaverse au depasit 500 de milioane de dolari anul trecut si s-ar putea dubla in 2020, potrivit investitorilor si firmelor de analiza, transmite CNBC. Vanzarile imobiliare pe cele patru mari platforme metaverse au atins 501 milioane USD in 2021, potrivit MetaMetric…

- “evoMAG anunta investitii de 200.000 de euro in 2022, ca parte a strategiei de dezvoltare de anul acesta, ce vizeaza dublarea gamei de produse, continuarea procesului de automatizare, eficientizarea activitatii logistice, extinderea spatiului de depozitare, dar si cresterea accelerata a numarului de…

- Rottaprint, tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive si ambalaje flexibile in Romania, a incheiat anul 2021 cu o cifra de afaceri de 26,2 milioane de euro, in crestere cu 5% fata de anul precedent, conform news.ro. "Rottaprint, tipografie flexografica producatoare de etichete…

- Actionarii Cerner vor primi 95 de dolari in numerar pentru fiecare actiune pe care o detin, pretul reprezentand o prima de 5,8% fata de pretul de inchidere al acestora consemnat inainte de anunt. Oracle va putea folosi datele de la Cerner pentru a instrui si imbunatati serviciile sale cloud bazate pe…

- Compania nu a dezvaluit cine este proprietarul Beige Key. “Beige Key este o afiliata a noastra si am cumparat activele de marca”, a declarat un purtator de cuvant al Meta Platforms. Un purtator de cuvant al Meta Financial a confirmat la randul sau implicarea Meta Platforms. Facebook a anuntat in octombrie…

- La doar un an dupa ce a depașit o capitalizare pe piața de 2 trilioane de dolari, gigantul american Apple se pregatește sa sparga bariera de 3 trilioane de dolari, potrivit Reuters. Asta ar face ca Apple sa devina echivalentul celei de a 5-a economii mondiale, dupa Germania. O acțiune Apple au ajuns…