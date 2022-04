Fond de investiţii dedicat poliţiştilor, pompierilor şi jandarmilor, autorizat de ASF Fond de investitii alternative, Nova Protect Fond, care se adreseaza unor categorii profesionale cu un anumit specific precum pompieri, politisti sau jandarmi,. autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Investitorii au dreptul de a subscrie lunar titluri de participare in valoare de minimum 25 de lei. „Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat un fond de investitii alternative, Nova Protect Fond, care se adreseaza unor categorii profesionale cu un anumit specific: pompieri, angajati in cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), politisti/angajati… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ” Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat un fond de investitii alternative, Nova Protect Fond, care se adreseaza unor categorii profesionale cu un anumit specific: pompieri, angajati in cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), politisti/angajati in cadrul Politiei…

- ASF a autorizat un fond de investiții alternative dedicat polițiștilor, pompierilor și jandarmilor Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat un fond de investiții alternative, Nova Protect Fond, care se adreseaza unor categorii profesionale cu un anumit specific: pompieri, angajați in cadrul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat un fond de investitii alternative, Nova Protect Fond, care se adreseaza unor categorii profesionale cu un anumit specific: pompieri, angajati in cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta IGSU , politisti angajati in cadrul Politiei Romane,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat un fond de investiții alternative, Nova Protect Fond, care se adreseaza unor categorii profesionale cu un anumit specific: pompieri, angajați in cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), polițiști/angajați in cadrul Poliției…

- Prin intermediul numarului 021.414.44.94 vor fi preluate cererile de cazare si hranire a refugiatilor, va fi consemnata luarea acestora in spatiu de catre societatea civila, precum si alte date referitoare la sederea acestora pe teritoriul Romaniei.Call center-ul va functiona permanent si va permite…

- O masina in care se aflau opt refugiati din Ucraina, dintre care trei copii, a fost implicata miercuri dimineața intr-un accident rutier produs in orasul Beclean din judetul Bistrita-Nasaud, potrivit ziarului local TimpulOnline.Accidentul a avut loc in aceasta dimineața in jurul orei 03:00 in orasul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. „Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea…

- Eveniment Aproape 600 tone de deșeuri ilegale din plastic, descoperite in Teleorman in urma perchezițiilor de saptamana trecuta februarie 1, 2022 10:02 In urma punerii in aplicare a trei mandate de percheziție intr-un caz de import ilegal de deseuri, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta,…