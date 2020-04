Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Lugoj a hotarat ca, incepand cu data de 17 aprilie 2020, purtatea maștilor de protecție sau a altor metode de acoperire a nasului și a gurii (exemplu: maști din material textil dens, șal, eșarfe, bandane sau orice alte tipuri de protecție)…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, in ședința de marți, 7 aprilie, ca purtarea maștilor de protecție sa devina obligatorie in toate spațiile publice din toate localitațile județului Prahova. Aceasta masura va intra in vigoare din 10 aprilie 2020. Sancțiunile pentru nerespectarea…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Buzau a informat, luni, ca incepand din cursul acestei zile, 6 aprilie, a devenit obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiul public. Potrivit sursei citate, „acolo unde nu se poate, pot fi folosite alte materiale de protectie”. Comitetul…

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader a solicitat Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sa adopte de urgența masura obligativitații purtarii maștii de protecție pentru nas și gura de catre toate persoanele, fie ca acestea prezinta simptome respiratorii, fie ca nu.…

- Incepand de luni, 6 aprilie, purtarea maștii de protecție in jurul gurii și nasului devine obligatorie in municipiul Suceava și in cele opt localitați unde este instituita carantina totala. Așa a decis astazi Comitetul pentru Situații de Urgența al județului Suceava prezidat de prefectul Alexandru Moldovan.…

