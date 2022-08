Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca are de acum inainte printre formatiunile sale politice si un partid care este condus in intregime de un software de inteligenta artificiala si care doreste sa se prezinte la urmatoarele alegeri parlamentare, ce vor avea loc in iunie 2023, informeaza AFP.

- Rezervoarele din oțel inoxidabil, sau inox, sunt utilizate pe scara larga pentru alimente, bauturi, produse lactate, medicamente, cosmetice și alte procese de fabricație in care curațenia și puritatea sunt importante. Acestea sunt, de asemenea, utilizate in instalațiile industriale pentru depozitarea…

- O cercetatoare din Suedia a dat unui algoritm AI cunoscut sub numele de GPT-3 o comanda simpla insa rezultatul a facut-o sa declare ca se teme sa nu fi deschis „cutia Pandorei” in ceea ce privește inteligența artificiala, relateaza Insider.

- Cercetatorii chinezi susțin ca au dezvoltat un program de inteligența artificiala care poate citi mințile membrilor Partidului Comunist și ii poate face mai receptivi la „educația gandirii”, relateaza The Times.

- CONNECT.IT SUCEAVA powered by ENDAVA VA AVEA LOC PE 23 IUNIE, LA TEATRUL MUNICIPAL „MATEI VIȘNIEC" SUCEAVA Endava, compania britanica de software prezenta și pe piața din Suceava de aproape un an, organizeaza o serie de 12 evenimente in care iși propune sa aduca impreuna și sa ...

- Blake Lemoine, inginer de inteligența artificiala AI la Google, a starnit furori in comunitatea științifica dupa ce a spus ca sistemul LaMDA a devenit conștient și sensibil. Mulți experți au spus ca o astfel de caracterizare este aberanta și ca nu trebuie sa uitam ca suntem in fața unor algoritmi matematici…

- China a lansat o nava fara echipaj, care poate sa transporte zeci de drone. Nava, numita Zhu Hai Yun, folosește un sistem de inteligența artificiala pentru a naviga autonom. Beijingul spune ca este vorba despre un instrument de cercetare marina, dar experții sugereaza ca nava ar putea fi folosita in…