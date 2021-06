Incidente in Marea Neagra, acolo unde miercuri, forțele navale ruse au tras focuri de avertisment spre un distrugator britanic. Ministerul rus al Apararii susține ca nava HMS Defender a patruns in apele teritoriale rusești. La scurt timp, Ministerul Apararii britanic a negat faptul ca ar fi fost lansate bombe in calea distrugatorului, dar a confirmat prezența navei in largul Peninsulei Crimeea.