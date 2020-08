Stiri pe aceeasi tema

- In data de 22 august, in jurul orei 03.30, un echipaj din cadrul Sectorului Poliței de Frontiera Petea, aflat in misiune in zona de responsabilitate, pe direcția localitații Bercu Nou, a observat la 50 de m de frontiera (pe digul stang al raului Tur) un autoturism de teren in miscare, fara placuțe de…

- Polițiștii de frontiera din Satu Mare au impușcat, in noaptea de vineri spre sambata, doi barbați. Aceștia faceau parte dintr-un grup de cinci persoane, care nu a oprit atunci cand a fost somat de oamenii...

- F. T. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Plopeni au fost sesizați ca, intr-una dintre noptile weekendului trecut, in oras, o persoana a fost agresata in plina strada. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, „la fata locului au fost identificați apelantul – persoana vatamata – și alți doi barbați.…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Carei au identificat la data de 15 iunie a.c., un barbat, de 47 de ani, din Carei, banuit ca in noaptea de 13/14 iunie a.c. ar fi comis o infracțiune de furt. In fapt, susnumitul, in noaptea de 13/14 iunie a.c., ar fi patruns prin spargerea unui geam in interiorul…

- Aproximativ 46.500 de persoane au tranzitat frontierele Romaniei in ultimele 24 de ore. 21.500 au intrat, iar aproape 25.000 au ieșit din țara, conform datelor de la Poliția de Frontiera. De asemenea, au fost trimise spre izolare/carantina la locuinta, de catre specialistii Directiei de Sanatate Publica,…

- Trei barbati din judetul Timis au fost retinuti pentru trafic de migranti, dupa ce au incercat sa scoata din Romania 11 egipteni si un sirian, cu ajutorul unui microbuz. Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Timisoara au depistat microbuzul in localitatea Bacova,…