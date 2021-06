Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ucise si alte cel putin 20 au fost ranite duminica, dupa ce trei barbati au tras asupra multimii adunate in fata unei sali de concerte din Miami, Florida (SUA), a anuntat politia locala, informeaza AFP si Reuters, conform Agerpres. „Potrivit anchetatorilor, sala gazduia un eveniment…

- Politistii de frontiera din Bors au descoperit 30 de cetateni straini, intre care și un copil de trei ani, care incercau sa treaca ilegal frontiera cu Ungaria ascunsi intr-un automarfar care transporta materiale electrice pe ruta Turcia – Franta. Sambata, in jurul orei 14,00, la Punctul de Trecere a…

- „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 21 mai a.c., in jurul orei 17,00, LACATUS DAVID ALEXANDRU, in varsta de 2 ani, a iesit din locuinta sa, din localitatea Floresti, pentru a se juca cu alti copii in zona raului Somes si nu a mai fost gasit. Semnalmentele minorului: inaltime…

- "Vom ramane la locul unei presupuse explozii de gaz (...) care a provocat prabusirea a doua case si a avariat puternic o a treia", a anuntat politia din Lancashire, chemata la fata locului la ora locala 02.40 (01.40 GMT)."Din nefericire, puteam acum confirma ca un copil a murit si alte patru persoane…

- Doi oameni au murit intr-un accident cu o masina Tesla in Texas. Aparent, autoturismul era pe pilot automat. Politia nu a gasit pe nimeni pe locul șoferului. Mașina a iesit de pe sosea, a lovit un copac si a izbucnit in flacari. Circula cu viteza mare si nu a reusit sa ia corect o curba. Patru ore le-a…

- O tanara in varsta de 32 de ani a fost ucisa și alte cinci persoane, printre care un copil de 4 ani, au fost ranite, dupa ce au fost impușcate intr-un parc plin de oameni din Birmingham, Alabama, SUA, in duminica Paștelui, a spus poliția, potrivit CNN.Incidentul a avut loc in jurul ore 19:00. Polițiștii…