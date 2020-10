Focul lui Sumedru și Halloween-ul, interzise în acest județ Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Argeș a decis, luni, interzicerea organizarii unor evenimente tradiționale care ar implica prezența unui numar mare de persoane, pentru a limita raspandirea coronavirusului, anunța Prefectura Argeș. „Incepand cu data de 20.10.2020, pe raza administrativ-teritoriala a judetului Arges se interzice organizarea si desfasurarea in spatii deschise a oricarui eveniment si/sau activitate traditionala de tipul Focul lui Sumedru, Halloween si alte asemenea, care genereaza aglomerari de persoane”, se precizeaza intr-un comunicat al Institutiei Prefectului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a decis, luni, interzicerea organizarii unor evenimente traditionale care ar implica prezenta unui numar mare de persoane, pentru a limita raspandirea noului coronavirus. "Incepand cu data de 20.10.2020, pe raza administrativ-teritoriala…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a decis, luni, interzicerea organizarii unor evenimente traditionale care ar implica prezenta unui numar mare de persoane, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, potrivit Agerpres.

- Intrunit luni, in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, condus de prefectul Emanuel Soare, a decis interzicerea uneia dintre cele mai populare traditii locale: Focul lui Sumedru .Si petrecerile de Halloween au interdictie.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, condus de prefectul Emanuel Soare, intrunit luni in sedinta extraordinara, a hotarat, prin HCJSU nr48 art7, ca, „incepand cu data de 20.10.2020, pe raza administrativ-teritoriala a județului Argeș se interzice organizarea și desfașurarea in spații…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Hunedoara a hotarat ca purtarea mastii de protectie este obligatorie, de vineri, in toate locurile publice deschise din 24 de localitati ale judetului, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit pragul de 3 la 1.000 de locuitori, pentru a preveni…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Argeș a decis ca purtarea maștii de protecție va fi obligatorie in toate spațiile publice incepand cu ziua de miercuri, 14 octombrie 2020. „Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani. Hotararea…

- Purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, incepand din aceasta dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe teritoriul judetului Hunedoara, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus, a informat Institutia Prefectului. Decizia…

- Purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, de sambata dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe teritoriul judetului Hunedoara, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus, a informat Institutia Prefectului. Decizia…