Stiri pe aceeasi tema

- Conform IPJ Vrancea, in urma cu puțin timp, un apel la 112 a anunțat ca o minora in varsta de 16 ani a fost acroșata de un autoturism in regim taxi, pe trecerea de pietoni, in zona Piața Unirii din Focșani. Vom reveni cu amanunte. Articolul ULTIMA ORA! Minora lovita de un taxi pe trecerea de pietoni…

- ANM a emis marți o avertizare de vrema severa de vant și ninsori, valabila in intervalul 28 ianuarie, ora 20:00 - 29 ianuarie, ora 18:00. Sunt vizate județe din centrul, nordul și vestul țarii. In intervalul menționat, la munte treptat vor predomina ninsorile, iar vantul va prezenta intensificari, indeosebi…

- In intervalul 28 ianuarie, ora 20:00 – 29 ianuarie, ora 18:00, o parte din judetul Maramures, precum si alte judete ale tarii, se vor afla sub cod galben de ninsoare. Fenomene vizate si zone afectate: indeosebi in zona montana inalta, intensificari sustinute ale vantului si precipitatii moderate cantitativ,…

- In data de 24 ianuarie 2020, se implinesc 161 de ani de cand Moldova si Tara Romaneasca s-au unit sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, motiv pentru care, in Piata Unirii, Catedrala Ortodoxa și Piațeta Teatrului din municipiul Focsani, precum și in orașul Odobești se vor desfasura o serie…

- Grupuri de colindatori din sapte judete ale tarii participa la Festivalul de datini si obiceiuri "Iata, vin colindatorii!" care va avea loc luni, la Alexandria. Festivalul, ajuns in acest an la a V-a editie, aduce laolalta colindatori din judetele Arad, Maramures, Cluj, Suceava, Harghita,…

- Duminica, 1 Decembrie, romanii de pretutindeni i-au urat „La mulți ani!” țarii pentru care strabunii noștri și-au lasat familia și casa si au pornit la razboi. In prezența autoritaților locale și a reprezentanților institutiilor publice, sute de vranceni s-au strans in Piața Unirii din Focșani pentru…