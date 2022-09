Stiri pe aceeasi tema

- Va transmitem rezultatele controlului efectuat la Laborator Cofetarie cu ocazia anchetei epidemiologice derulate urmare a evenimentului din Com. Cetatea de Balta. Conform actualizarii anchetei epidemiologice efectuata in data de 08.09.2022 emisa de Serviciul de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile…

- Zeci de persoane din Alba sunt internate in spital, cu salmonella. Motivul fiind ca au consumat eclere de la o nunta. Este vorba despre 38 de persoane infectate. O persoana se afla in stare grava, pe secția de ATI.Dintre cele 38 de persoane, doar 22 dintre ele au participat fizic la nunta care a avut…

- Posibil FOCAR de toxiinfecție alimentara in Alba, dupa o nunta la Cetatea de Balta: ZECI de oameni au fost internați la spital Posibil FOCAR de toxiinfecție alimentara in Alba, dupa o nunta la Cetatea de Balta: ZECI de oameni au fost internați la spital Peste 20 de persoane au fost internate la spital…

- Un numar de 3.470 de doze de vaccin Pfizer, Moderna si Johnson&Johnson au fost administrate in saptamana 8 - 14 august, dintre care 645 - prima doza, 722 - doza a doua, 1.183 - a treia doza si 920 - doza a patra, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- DSP Vaslui recomanda vasluienilor care calatoresc in Ucraina și in zone din Asia și Africa sa se vaccineze antipolio. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Vaslui au transmis o serie de recomandari persoanelor care doresc sa plece in calatorie in mai multe state din Asia și Africa. Acestea vin…

- Un numar de 3.252 de doze de vaccin Pfizer, Moderna si Johnsonamp;Johnson au fost administrate in saptamana 4 10 iulie, dintre care 457 prima doza, 690 doza a doua, 1.206 a treia doza si 1.210 doza a patra, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului…

- Un numar de 3.537 de doze de vaccin Pfizer, Moderna si Johnsonamp;Johnson au fost administrate in saptamana 13 19 iunie 2022, dintre care 454 prima doza, 719 doza a doua, 1.221 doza a treia rapel si 1.143 doza a patra de vaccin anti COVID, infromeaza luni, 20 iunie, Centrul National de Supraveghere…

