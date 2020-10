Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare Vehicule, chestorul Mihai Stancu, a incetat din viața la varta de 71 de ani, dupa o lunga lupta cu boala COVID. Un mare iubitor al fotbalului, practicant de sport, chestorul Mihai Stancu a fost timp de 23 de ani, din 1991 și pana in…

- Carantina instituita in satul prahovean Gornet la data de 22 iulie se va incheia la termen, miercuri la ora 22,00, informeaza Institutia Prefectului Prahova. In cursul zilei de miercuri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a adoptat o hotarare privind ridicarea carantinei zonale…

- Autoritațile sanitare din Franța au confirmat o „creștere semnificativa” a numarului de cazuri de coronavirus de 54% intr-o saptamana, scrie The Guardian. Tedința de creștere se pastreaza și UK, unde premierul Boris Johnson a anunțat deja ca va amana decizia de a relaxa o serie de masuri de blocare,…

- Oameni au purtat variola inca din anii 600, a aratat o echipa internaționala de cercetare, dupa ani in care „a pescuit” dupa ADN viral in resturile umane antice. Analiza implica, de asemenea, ca virusul circula la oameni chiar mai devreme: cu cel puțin 1.700 de ani in urma, in perioada turbulenta din…

- Primul ministru ceh Andrej Babis a exclus o noua izolare a tarii, in pofida cresterii numarului cazurilor de infectare cu coronavirus, intr-un interviu publicat sambata și citat de Agerpres. Inainte de toate, trebuie sa facem apel la simtul de responsabilitate al oamenilor”, a spus Babis pentru editia…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost arestat, joi, pentru 30 de zile, in dosarul deschis la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, scrie Lumea Justiției. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația SIIJ și a emis pe numele procurorului Mircea Negulescu un mandat de arestare…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, ca autoritatile centrale nu iau in calcul, in momentul de fata, nici amanarea inceperii noului an scolar, nici a alegerilor locale din luna septembrie, relateaza Agerpres. El a precizat ca scenariile luate in calcul impreuna cu Ministerul Educatiei…