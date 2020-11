Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța ca se va testa pentru coronavirus. Alți doi membri ai Guvernului PNL au fost depistați pozitiv cu Covid-19. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, si ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au fost diagnosticati cu COVID-19. Ministrul Finanțelor a anunțat, la…

- Lucian Bode spune ca nu prezinta simptome și ca s-a izolat la domiciliu. „In urma unor analize periodice pe care le-am facut in cursul acestei zile, in aceasta seara am primit rezultatul ultimului test pentru diagnosticarea COVID - 19 și, din nefericire, acesta a fost... The post Lucian Bode, ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat miercuri seara ca s-a infectat cu coronavirus. Este al doilea membru al Guvernului Orban care a contactat boala, dupa ce, la inceputul saptamanii și ministrul Economiei, Virgil Popescu, fusese depistat pozitiv cu Covid-19. “In urma unor analize periodice…

- Ministerul Agriculturii inregistreaza la nivel național, zilnic, o medie de zece conflicte intre crescatorii ce-și scot animalele la pașunat și agricultori. O buna parte din situații sunt generate de faptul ca doar o treime din terenurile Administrației Domeniilor Statului (ADS) sunt intabulate și nu…

- Cariera de parlamentar a liberalului Victor Paul Dobre se oprește la patru mandate, dupa ce organizația județeana a PNL Galați nu l-a mai desemnat sa candideze la alegerile din 6 decembrie 2020. Fostul secretar de stat din Ministerul Administrației și Internelor anunțase, inițial, ca va candida…

- In perioada urmatoare, premierul Ludovic Orban va schimba cațiva dintre miniștrii cabinetului sau. Potrivit informațiilor Puterea.ro, printre cei remaniați se numara și ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Nechita Oros. In locul acestuia va fi numit deputatul Daniel Constantin care a…

- Termenul-limita pentru depunerea solicitarilor de ajutare de stat in zootehnie este 29 septembrie pentru solicitarile privind: schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19; schema de ajutor de…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oroș, aflat intr-o vizita de lucru la Iași, a transmis faptul ca Romania se confrunta cu cea mai mare seceta din ultimii 50 de ani, lucru care va afecta puternic sectorul agricol. Pentru asta vor fi elaborate planuri de susținere din punct de vedere financiar al celor…