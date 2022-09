Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de rabie a fost descoperit in comuna Sirețel din județul Iași, iar doi pacienți au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași, unde medicii au inceput profilaxia antirabica.

- Doua persoane din localitatea Siretel au fost aduse la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi pentru a beneficia de profilaxia antirabica, dupa ce un animal din curtea gospodariei lor a fost confirmat cu rabie. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, dr Florin Rosu, a declarat ca persoanele…

- La Centru Antirabic din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi cadrele medicale au inceput profilaxia antirabica pentru 2 pacienti dupa ce bovina din batatura a fost confirmata cu rabie. Animalul a fost muscat de o vulpe. La nici 24 de ore de la rezultatul analizei de laborator…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, care a revenit din Camerun la finalul lunii iulie, a fost internat cu malarie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi. Barbatul a prezentat simptome asemanatoare unei viroze respiratorii si s-a adresat medicului de familie, care i-a prescris…

- Prof. dr. Adrian Covic s-a intors pe 24 iunie din Antalya in condițiile in care in perioada 17-24 iunie, din datele Casei de Asigurari de Sanatate Iași el figureaza in sistemul informatic cu trei raportari de servicii medicale, potrivit Reporter de Iași . Adrian Covic este coordonator al Compartimentului…

- Personalul Centrului de Evaluare Covid din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase " Sf. Parascheva" Iasi face eforturi sustinute pentru fiecare pacient care i se adreseaza iar numarul acestora este in crestere. Din acest motiv timpii de asteptare sunt mai mari, in plus timpul standard de evaluare,…

- Dr. Florin Rosu, managerul de la Spitalul de Boli Infectioase explica ce trebuie sa faca pacientii inainte de a ajunge la Centrul de evaluare COVID. Pentru o mai buna organizare si pentru eficientizarea procesului de evaluare a pacientilor COVID-19 in Centrul de evaluare din cadrul Spitalului Clinic…

- Explozie de cazuri COVID-19 in ultimele 24 de ore la Iasi, Directia de Sanatate Publica (DSP) raportand un numar de 272 de noi infectari. Desi numarul este crescut si din cauze administrative, fiind procesate si o parte din testele care nu s-au facut sau care s-au facut cu intarziere peste weekend,…