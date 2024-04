Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, impreuna cu o echipa de control a Ministerului Sanatatii a efectuat verificari la Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti in perioada 12 16 aprilie 2024. Potrivit miisterului, in urma verificarilor, echipa de control a constatat urmatoarele: Sesizarile…

