Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile norvegiene au anuntat ca incearca in continuare sa contacteze pasagerii care au participat la doua croaziere in zona arctica, dupa ce mai multi membri ai echipajului si persoane aflate la bord au avut rezultate pozitive la testul pentru COVID-19, scrie The New Daily potrivit Mediafax.Patru…

- Un numar de 41 de persoane sunt diagnosticate cu COVID-19 la Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati nr. 1 din municipiul Galati, aflat in carantina, anunta Prefectura Galati.Din cele 41 de persoane infectate, 21 sunt beneficiari ai Centrului, iar 20 sunt angajati, precizeaza…

- Inca patru angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta Buzau au fost confirmati cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, iar bilantul infectarilor ajunge 12, scrie News.ro. De asemenea, in judetul Buzau se inregistreaza si cel mai mic pacient cu COVID-19, un bebelus de 9 luni.Un numar de 32 de buzoieni au…

- Numarul deceselor persoanelor infectate cu Covid-19 ajunge la 1.288 in Romania, conform Institutului Național de Sanatate Publica. In aceasta seara au fost confirmate alte noua decese. A murit un barbat de 59 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, confirmat cu Covid in 28 mai. A murit in 1 iunie, suferind…

- Astazi, 1 iunie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: 26 persoane se afla in carantina instituționalizata; 1710 persoane sunt izolate la domiciliu; In județul Buzau au fost confirmate 198 de cazuri de infectare cu Coronavirus, 100 de persoane fiind declarate vindecate…

- Numarul deceselor persoanelor cu COVID-19 ajunge la 1185 in Romania, conform Institutului Național de Sanatate Publica. Au fost confirmate alte sase decese. A murit o femeie de 50 ani, din județul Salaj, confirmata cu Covid in 20 mai. A murit in 23 mai, suferind de BPOC, insuficiența ventriculara stanga,…

- Autoritatile judetene au lamurit situatia lugojenilor infectati cu COVID-19. Intrebati despre numarul de cazuri, responsabilii din sanatate sustin ca nu mai putin de 40 de persoane din Lugoj figureaza in evidentele lor ca au fost sau sunt infestate cu coronavirus. Sursele citate au refuzat insa sa precizeze…

- Numarul deceselor persoanelor infectate cu COVID-19 ajunge la 1.097 in Romania, conform Institutului Național de Sanatate Publica – INSP. In aceasta dimineata au fost anuntate alte trei decese. A murit o femeie de 82 ani, din județul Botoșani, confirmata cu Covid in 6 mai. A murit in 16 mai, suferind…