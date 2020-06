Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Ialomita au declansat o ancheta epidemiologica pentru a stabili cum s-au imbolnavit 21 de angajate ale unei croitorii din Urziceni. Focarul de COVID-19 a fost descoperit dupa ce 3 dintre angajate s-au prezentat la spital cu simptome specifice noului coronavirus. Dupa testare,…

- La nivel național, pana vineri, 24 aprilie, au fost confirmate 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.817 au fost declarate vindecate și externate, iar alte 552 au decedat.In ceea ce privește situația județului Cluj, Instituția…

- Aflat pana in prezent in izolare la Funchal, Cristiano Ronaldo si familia lui s-au mutat intr-o vila la Canical, anunta presa portugheza, potrivit news.ro.Vila are o sala de sport, una de jocuri si o piscina. De asemenea, starul de la Juventus s-a antrenat in ultima vreme singur pe…

- Centrul de sanatate publica din raionul Taraclia sustine ca primeste mai multe plangeri de la rudele persoanelor infectate de COVID-19. Oamenii acuza ca sunt discriminati, supusi ostilitatilor, presiunilor si intolerantei din partea localnicilor, transmite MOLDPRES cu referire la presa regionala.

- Ministrul de Interne, Pavel Voicu, a prezentat harta interactiva menita sa monitorizeze persoanele suspecte de Covid-19. Aplicația a fost creata de Inspectoratul General al Poliției și conține date cu caracter personal.

- Un pacient infectat cu Covid 19 a donat sange la Centrul de Transfuzie Sanguina din Capitala, iar cinci cadre medicale sunt acum in izolare, potrivit reprezentanților instituției. In prezent, nu exista protocol...

- MApN: Spital modular de izolare și tratament, la Constanța Foto: Sorin Cealara. La Constanța, de saptamâna viitoare va funcționa un spital modular de izolare și tratament, achiziționat din Olanda de Direcția Medicala a Ministerului Apararii Naționale. Aceasta capabilitate medicala…

- Ministerul Sanatații a fost informat de catre Spitalul Clinic de Urgența Chirurgie Plastica Reparatorie și Arsuri din București ca, un pacient in varsta de 43 de ani transferat in noaptea dintre 20 și 21 martie 2020 de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, a fost depistat…