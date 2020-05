Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 13 angajați de la Ambulanța Olt au rezultat pozitiv pentru COVID-19. Toate cadrele medicale au fost testate, dupa ce un angajat a fost diagnosticat cu noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DSP Olt, un angajat al Serviciului Județean de Ambulanța…

- Producatorul de electrocasnice Arctic inchide temporar fabrica din Gaesti, dupa confirmarea a 66 de cazuri de COVID-19 in randul angajatilor. Compania anunta ca toti cei confirmati pozitiv sunt asimptomatici si internati. Conducerea Arctic a hotarat testarea profilactica a angajatilor dupa ce Directia…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Olt a anuntat, marti, ca a fost confirmat inca un caz de COVID-19 in randul contactilor angajatilor unei fabrici de confectii textile din Caracal in care au fost raportate contaminari cu coronavirus si in saptamanile anterioare. Este vorba de o femeie care a fost…

- Un angajat al ANP de la Penitenciarul Codlea fost confirmat pozitiv la testul anti-coronavirus, informeaza un comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) dat, marti, publicitatii, astfel ca numarul total al politistilor de penitenciare infectati cu noul coronavirus ajunge astfel la…

- Inca trei angajati ai Penitenciarului Jilava au fost confirmati pozitiv la COVID-19. Numarul cadrelor infectate cu noul coronavirus de la aceasta unitate a ajuns astfel la sase, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Rezultatele au venit in urma testelor efectuate la…

- Un numar de 11 persoane, atat beneficiari, cat si angajati ai Caminului pentru Persoane Varstnice Tutova din judetul Vaslui, au fost depistate cu noul coronavirus. "Este vorba despre cinci cazuri din randul personalului de ingrijire si sase din randul beneficiarilor. Toate persoanele depistate pozitiv…

- Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Vaslui, 11 angajati din sistemul public, dar si cel privat de sanatate au fost confirmati pana in prezent cu infectia noului coronavirus.

- Grupul de Comunicare Strategica a actualizat situația infectarilor cu Covid-19 confirmate la angajați din sistemul sanitar. Sunt peste 800 de cazuri, la nivel național, din care mai bine de jumatate confirmate la Suceava. Prahova are, la acest moment, 10 persoane infectate in randul angajaților din…