Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 23 de cetateni din Siria și Iran, ascunși intr-un camion, printre... The post 23 cetațeni straini ascunși intr-un automarfar, depistați la frontiera Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, intr o autoutilitara, ascunsi intr un loc special amenajat, sase cetateni straini care intentionau sa intre ilegal in Romania.In data 27.04.2024, politistii de frontiera din Punctului de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul aeroporturilor și porturilor maritime nu mai efectueaza controlul de frontiera pentru persoanele care calatoresc spre și dinspre state din spațiul Schengen. Polițiștii de frontiera , impreuna cu colegi de la poliție, imigrari și jandarmerie, efectueaza acțiuni polițienești…

- A platit 800 de euro pentru o carte de identitate falsa și s-a intalnit cu Poliția de Frontiera. S-a ales cu dosar penal Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au anunțat astazi ca efectueaza cercetari in privinta unui barbat, cu cetațenie R. Moldova, care a prezentat…

- Cei doi cetațeni cubanezi, de 22 și 27 de ani, au fost prinși, miercuri dimineața, in zona localitatii ieșene Golaesti, in timp ce treceau Prutul din Republica Moldova cu o barca pneumatica, dupa ce politistii au utilizat tehnici specifice de supraveghere care functioneaza pe principiul termoviziunii,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Costești efectueaza cercetari in privinta unui conațional asupra caruia a fost descoperit un act romanesc falsificat. Acesta s-a prezentat pe direcția ieșire din Republica Moldova, fiind pasager al unei curse ocazionale ce se indrepta…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Criva efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetațenie ucraineana care a prezentat la controlul de frontiera un certificat de competența profesionala fals. In data de 11 martie curent, in Punctul de Trecere a Frontierei Criva,…

- Carte verde falsificata, depistata la Stanca Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca efectueaza cercetari in privinta unui cetatean al R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera pentru ansamblul rutier condus, o polița de asigurare tip carte verde falsificata.…