- Guvernul a fost obligat de Comisia Europeana sa modifice din nou Legea achizițiilor publice și cea a achizițiilor sectoriale, cu prevederi care avantajeaza clar marile companii din afara țarii. In plus, contractele aflate in vigoare se vor modifica și ele, pe motiv ca Romania ar intra in procedura de…

- Guvernul trebuie sa sustina industria nationala de aparare prin politici publice si reglementari legislative pentru reforma resursei umane si schimbarea mentalitatii privind achizitia de produse, tehnica militara si servicii, considera ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu…

- „Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…

- Intrebat, joi seara, intr-o emisiune televizata, daca este pregatit sa incheie o intelegere cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu, liderul PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat ca o decizie in acest sens va fi luata dupa alegerile din 9 iunie.„Va rog sa acceptati cat de poate de onest si acum sa vedem rezultatele…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat un plan ambițios pentru a moderniza linia de metrou Berceni-Pipera, una dintre cele mai frecventate rute din capitala Romaniei. Proiectul, cu un buget estimat la aproape un miliard de euro, se va baza in mare masura pe finanțare europeana. Acest demers vine in contextul…

- Miza pe care Guvernul a pus-o anul trecut pe investitii incepe sa faca diferenta in favoarea companiilor romanesti, a afirmat prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu, acesta subliniind ca Romania a avut in 2023 cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie: 38,3 miliarde euro. „In 2023 am avut…

- Guvern adopta luni, in seidnta, Hotararea privind calendarul alegerilor din 9 iunie, alegerile europarlamentare si cele locale urmand a fi comasate in aceeasi zi. Guvernul se reuneste luni, de la ora 17.30, pentru a adopta Hotararea privind calendarul alegerilor din 9 iunie.Guvernul a adoptat,…

- "Banca Europeana de Investitii este un partener cheie si strategic pentru Romania. Urmeaza sa acceleram implementarea proiectelor noastre comune cu sprijinul noului presedinte Nadia Calvino", a transmis Ciolacu, intr-un mesaj postat pe rețeaua X (fosta Twitter) a Guvernului.Potrivit premierului, un…