- Gaziantep, echipa lui Florin Nița, Denis Draguș, Alex Maxim și Deian Sorescu, a caștigat la Pendikspor (1-0) și ramane in prima liga, ca și Konya, la care evolueaza Alex Cicaldau. In schimb, fara Olimpiu Moruțan, accidentat, Ankaragucu a pierdut in fața lui Trabzonspor (2-4) și retrogradeaza in liga…

- Gaziantep a invins-o pe Karagumruk, scor 3-1, in etapa #37 din campionatul Turciei, penultima din acest sezon. Florin Nița (36 de ani) și Alexandru Maxim (33 de ani) au jucat din primul minut, iar Deian Sorescu (26 de ani) a fost trimis pe teren in repriza secunda. Succesul este extrem de important…

- Gaziantep FK, locul 18 in campionatul Turciei, a fixat o prima fara precedent pentru evitarea retrogradarii in speranța de a motiva jucatorii ca vor indeplini obiectivul. Formația la care activeaza Alexandru Maxim, Denis Draguș, Deian Sorescu și Florin Nița vine dupa trei infrangeri consecutive, astfel…

- Gaziantep – Alanyaspor, meci contand pentru etapa a 31-a din Superliga Turciei, s-a terminat cu eșecul gazdelor, scor 0-3. Romanii Denis Draguș, Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Florin Nița au fost titulari in cea de-a doua infrangere consecutiva a echipei lor din campionat. Alexandru Maxim a fost…

- Deian Sorescu (26 de ani), fundașul lui Gaziantep, s-a adaptat repede in Turcia și ar vrea sa continue in SuperLig. Presa locala anunța ca prelungirea șederii sale la fosta trupa a lui Șumudica s-ar putea produce la vara, in condițiile in care cei de la Rakow au declarat in mai multe randuri ca nu-l…

- Deian Sorescu a deschis scorul pentru Gaziantep in deplasarea de la Rize. Ex-dinamovistul a fost titular, la fel ca și Florin Nița, Alex Maxim și Dennis Draguș. Fostul jucator al lui Dinamo, Deian Sorescu, a fost din nou decisiv pentru Gaziantep. In meciul susținut in deplasare, contra lui Rizespor,…

- La primul meci cu Selcuk Inan pe banca tehnica, dupa ce Marius Șumudica și-a dat demisia in cursul saptamanii trecute, Gaziantep FK a obținut o victorie de senzație in prima liga turca. „Vulturii” au invins-o cu 2-0 pe Besiktas Istanbul, grație golurilor marcate de internaționalii romani Deian Sorescu…

- Deian Sorescu (26 de ani) a deschis scorul in partida care are loc ACUM dintre Gaziantep și Besiktas, in etapa #29 din campionatul Turciei. Este primul meci pe care Gaziantep il disputa in Turcia dupa plecarea lui Marius Șumudica (53 de ani). Florin Nița, Alexandru Maxim și Denis Draguș fost titularizați…