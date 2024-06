Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește in ședința, la aceasta ora. Pe ordinea de zi sunt 20 de subiecte, printre care și cel cu privire la concursul pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcțiilor vacante de judecator la Curtea Suprema de Justiție.

- Facultatea de Științe Economice din cadrul Universitații „Valahia” din Targoviște a organizat concursul de pitch-uri antreprenoriale intitulat „EME 2024”. Facultatea de Științe Economice a gazduit in perioada 29-30 mai 2024 evenimentul „Entrepreneurship Matching Event (EME)”, un concurs de pitch-uri…

- Cererile de demisie a mai multor judecatori de la Curtea de Apel Chișinau au fost admise, astazi, 7 mai, in cadrul ședinței CSM. Astfel, instanța ramine fara 20 de magistrați. Plenul CSM a aprobat, rind pe rind, cererile de demisie, depuse de 20 de magistrați ai Curții de Aple Chișinau, transmite Noi.md.…

- Nina Cernat, care este și membru al CSM, pleaca din funcția de judecator al CA și se retrage din Consiliu. {{745109}}Decizia a fost anunțata acum citeva clipe, in cadrul ședinței CSM, transmite unimedia. „Acest moment este unul trist, am decis referitor la plecarea din funcția de judecator la CA Chișinau…

- "Debitorul obligatiei de plata este Primarul Municipiului Constanta, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr. 51, mun. Constanta privit, deci, ca institutie , aspect ce rezulta fara echivoc din dispozitivul deciziei Curtii de Apel Constanta, iar nu persoana fizica ale carei date de identificare sunt numele,…

- Targ de Florii in curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) in perioada 25 – 27 aprilie 2024. Organizat impreuna cu Cooperativa Caprirom Sud-Muntenia și in parteneriat cu Agenția Naționala a Zonei Montane (ANZM), acesta este primul eveniment de promovare a produselor agroalimentare…

- Scoala Gimnaziala Maxenu – Structura G.P.N. a fost vineri, 15 martie, centrul national al ,,Micilor Pietoni” din intreaga tara, deoarece aici a fost organizat concursul regional de educație civica – circulație rutiera ,,Stop accidentelor rutiere, viața are prioritate!”, activitatea nr. 2 din cadrul…

- Deputatul din cadrul fostei fracțiuni ai Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, a ramas fara imunitate parlamentara pentru a noua oara. La solicitarea procurorului general interimar, Ion Munteanu, Parlamentul de la Chișinau, cu votul a 57 de deputați, a votat in aceasta seara incuviințarea ridicarii imunitații…