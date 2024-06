Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a intensificat campania de dezinformare care vizeaza Jocurile Olimpice de la Paris, urmarind in special sa starneasca frica legata de violente in timpul evenimentului. Scopul propagandei ruse este sa descurajeze spectatorii sa asiste la competitii, indica un centru de supraveghere al Microsoft.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins, luni, propunerea Chinei si Braziliei, care insistau asupra participarii Rusiei la summitul pentru pace in Ucraina prevazut sa aiba loc la mijlocul lui iunie in Elvetia, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Noul pachet de ajutor militar al SUA pentru Ucraina, in valoare de 61 de miliarde de dolari, nu va schimba situatia pe campul de lupta, unde Rusia este in avantaj, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters.„Forțele armate ruse iși imbunatațesc pozițiile pe…

- In mai multe regiuni din Ucraina s-a dat alerta de raid aerian pe 15 aprilie, autoritațile indemnand populația sa mearga in adaposturi, pe fondul informațiilor despre activitați aeriene ruse. „Amenințare cu folosirea armelor balistice din est”, au transmis autoritațile ucrainene. In timpul alarmei,…

- Intr-un interviu acordat CNN, președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, Mike Turner, a declarat ca este de acord cu republicanul Michael McCaul, președintele Comisiei pentru afaceri externe din Camera Reprezentanților. Acesta spusese cu o zi inainte ca propaganda rusa a patruns…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, un aliat apropiat al Rusiei, a declarat marti ca autorii atentatului de la sala de concerte de langa Moscova au incercat mai intai sa fuga in Belarus, in timp ce Moscova sustine doar ca acestia voiau sa treaca in Ucraina, relateaza France Presse.

- Razboi in Ucraina, ziua 754. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, denunta alegerile din Rusia drept o simulare ilegitima, menita sa perpetueze dominatia lui Putin. El critica dorinta lui Putin de a ramane la putere si manipularea procesului democra

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, denunta alegerile din Rusia drept o simulare ilegitima, menita sa perpetueze dominatia lui Putin. El critica dorinta lui Putin de a ramane la putere si manipularea procesului democratic in favoarea sa.