Purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Galați, Liliana Iordanescu, a anunțat ca a fost depistat un focar de coronavirus la Unitatea Medico-Sociala de la Ganești. Potrivit acesteia, in cadrul unitatii medicale sunt 104 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, dintre care un asistent medical, sapte persoane de ingrijire si 96 de beneficiari. In urma situatiei create, DSP Galati a impus carantinarea Unitatii Medico-Sociale de la Ganesti, unde sunt ingrijite persoane cu afectiuni psihiatrice, conform Agerpres. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.991 de cazuri noi de infectare…