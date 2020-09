Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, sambata Iasul se situa din nou pe locul al doilea la nivel national la numarul de cazuri noi confirmate, dupa Bucuresti care raporta 352 de cazuri noi. Duminica insa, locul Iasului a fost luat de judetul Bacau, care a raportat 105 noi imbolnaviri. De vineri, 4 septembrie, cand a fost ultima…

- Anunțul a fost facut de catre Direcția de Sanatate Publica cu privire la focarul Covid-19 de la Centrul de Servicii Sociale „C.A. Rosetti” Iași. De asemenea au mai fost depistate focare și la dispensarul din Dacia unde au fost confirmați trei angajați ca fiind infectați cu SarsCov2, la Spitalul Sf.…

- Unitati unde au fost identificate focare Covid-19 in judetul Iasi: • Centrul de Servicii Sociale „C.A.Rosetti" Iasi – pozitivi: 13 beneficiari; • Agent economic cu profil industrial – pozitivi: 16 angajati; • FOCAR NOU: Dispensar Uman Cartier Dacia – pozitivi: 3 salariati; • &…

- Purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi, Tiberiu Bantas, a declarat vineri ca in prezent la Centrul ‘C.A. Rosetti’ numarul total al beneficiarilor cu Covid-19 a ajuns la 55. Potrivit sursei citate, in urma testarii pentru Covid-19 efectuate…

- Politistii ieseni cauta un minor care a plecat dintr-un centru multifunctional al DGASPC Iasi si nu a mai revenit. Purtatorul de cuvant al DGASPC Iasi, Tiberiu Bantas, a declarat, pentru postul nostru de radio, ca baiatul, in varsta de 12 ani, este unul dintre copiii de la Centrul de Servicii Sociale…

- Focarele de Covid din centrele DGASPC sau din centrele medico-sociale din Iasi se extind. In total, in trei astfel de institutii sunt 91 de cazuri confirmate, atat la copii si adulti aflati in ingrijire, cat si la angajati, anunța MEDIAFAX.Cea mai grava situatie este la Centrul de Servicii…

- 3 focare de COVID 19 sunt, in prezent, in evolutie, in judetul Iasi. Cele mai multe cazuri au fost inregist la Centrul de Servicii Sociale “C. A Rosetti” din Iasi, unde sunt internati copii cu handicap neuropsihic. Potrivit purtatorului de cuvant al DGASPC Iasi, Tiberiu Bantas, in urma ultimelor teste…

- Direcția de Sanatate Publica Iași gestioneaza un focar COVID-19 la Centrul de Servicii Sociale „C.A.Rosetti”, aflat in subordinea DGASPC Iași. Astazi au fost prelevate, in total, 189 de probe. La testarea periodica, la centru a fost identificat un beneficiar infectat. In urma anchetei epidemiologice…