- Cele trei focare de COVID-19 au fost identificate de DSP la o cresa, o gradinita cu program prelungit si la o fabrica din Timisoara, un focar din Jimbolia fiind inchis. In total, in judet au ramas active 11 focare COVID-19, cu 172 persoane testate pozitiv, potrivit Agerpres. In plus, miercuri, primarul…

- Documentațiile legate de urbanism vor ieși pe poarta Primariei Timișoara cu mai multa intarziere in urmatoarea saptamana, pentru ca intreaga directie de specialitate a fost afectata de Covid 19. Inclusiv șefa Direcției de Urbanism a fost infectata, mare parte din personal este, de asemenea, afectata,…

- Persoanele nevoiașe din Timișoara vor primi gratuit un pachet cu produse de igiena, in urmatoarea perioada. Acestea sunt acordate prin Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate și sunt provenite din stocurile de intervenție comunitara, informeaza Direcția de Asistența Sociala a Primariei Timișoara.…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare la o mie de locuitori, in județ, este 3,613. Ieri, rata a fost 3,628. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 4,53 (ieri era 4,49), Buziaș-3,63, Recaș –…

- Rata de infectare in Timisoara se menține azi la 5,72, la fel ca in ziua precedenta. La nivelul judetului rata este azi 4,52, la fel ca in ziua precedenta. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza și azi la Dumbravita: 8,60. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate…

- Primaria municipiului Timisoara a fost declarata miercuri de catre Directia de Sanatate Publica Timis focar COVID-19 activ, dupa ce 6 angajati ai Directiei tehnice au fost depistati pozitiv la teste.

- Primaria Municipiului Timișoara a fost inștiințata astazi de catre Direcția de Sanatate Publica Timiș de existența a șase cazuri de persoane confirmate cu COVID 19. Astfel, instituția a devenit potrivit definiției legale focar in supraveghere. „Cele șase persoane activeaza in cadrul Direcției Tehnice,…

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința cetațenilor municipiului Deva programul special de incasari și plați in perioada 24 decembrie 2020 – 4 ianuarie 2021. Astfel, in acest interval, casieria instituției va funcționa dupa urmatorul program: -joi, 24 decembrie 2020,…