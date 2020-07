Focar de coronavirus în platoul „Acces Direct”. Veronica și Viorel Stegaru, testați pozitiv Emisiunea Acces Direct de astazi nu a fost difuzata deoarece, cu doar o ora inainte de a intra in emisie, doi dintre invitații care au fost prezenți pana acum in platou au primit rezultatul pozitiv la testul pentru coronavirus. Acest fapt a declanșat ancheta epidemiologica și toți cei care au intrat in contact cu cei infectați au fost trimiși in izolare: „Doi invitați și un membru al echipei Acces Direct au fost confirmați in urma cu puțin timp cu noul coronavirus, motiv pentru care ediția de joi, 23 iulie, a fost inlocuita cu o ediție difuzata in reluare urmand ca de maine emisia sa iși urmeze… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

