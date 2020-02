Foca: Moldovenii nu au salarii atat de mari, incat sa achite pentru ambalajele produselor /

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 29 ian – Sputnik. Un copil de șapte ani a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada. Accident grav la Caușeni: Cinci persoane au fost transportate la spital - Foto>>> Ofițerul de presa al Poliție Capitalei Natalia Stati a comunicat pentru Sputnik Moldova ca…

- "Fabricat in Moldova" 2020: Zilele in care puteți cumpara produse direct de la producatori / In perioada 29 ianuarie și 2 februarie 2020, in incinta CIE "Moldexpo", se va desfașura cea de-a XIX-a ediție a Expoziției naționale "Fabricat in Moldova" 2020. Evenimentul vine cu numeroase surprize și premiere,…

- Exclusiv: Cat a costat noul sediu al Moldovagaz și din banii cui a fost construit / Dupa ce Moldovagaz și-a schimbat sediul, unii oameni au acuzat conducerea ca a construit cladirea din banii consumatorilor, iar cheltuielile vor fi incluse in facturi. Președintele consiliului de administrație al…

- CHIȘINAU, 8 ian - Sputnik. Un incendiu a izbucnit la uzina Mezon din sectorul Rașcani al Capitalei. Martorii oculari spun ca la fața locului se afla pompierii. ”In seara zilei de 8 ianuarie 2020 angajații Inspectoratului General pentru Situații de Ugența au intervenit pentru a lichida un incendiu,…

- CHIȘINAU, 7 dec — Sputnik. Republica Moldova va fi asigurata cu gaze naturale in iarna anilor 2019-2020 - in ciuda poziției luate de ”Naftogaz”-ul ucrainean, considera Alexei Kondratiev, membru al Comitetului Consiliului Federației Ruse pentru Afaceri Externe. ”Pentru noi este extrem de neplacut…

- CHIȘINAU, 03 dec - Sputnik. Expertul Veaceslav Ionița a declarat pentru Sputnik Moldova ca masura autoritaților de a impozita companiile nerezidente ii va afecta, in primul rand, pe moldovenii care prefera shoppingul on-line, mai puțin pe giganții IT care presteaza servicii electronice. ”Cand…

- CHIȘINAU, 25 nov - Sputnik. Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, vorbește in studioul Sputnik Moldova despre prioritațile sale in noua funcție, dar și despre ceea ce a reușit sa realizeze la Ministerului Apararii. Urmarește-ne pe rețelele de socializare:|Facebook |Twitter |VK|Odnoklassniki…