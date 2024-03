Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga populație din Fașia Gaza are nevoie disperata de alimente, iar cel puțin un sfert dintre locuitorii enclavei – 576.000 de persoane – este la un pas de foamete, au declarat marți, 27 februarie, oficiali ai ONU, citați de Associated Press.In aceste condiții, camioanele cu ajutoare ajung sa fie…

- ONU avertizeaza ca toți copiii din Gaza ar putea sa piarda cel puțin un an de studii, potrivit Sky News, citat de Mediafax.Avertismentul a fost lansat de Agenția ONU pentru refugiații palestinieni. Reprezentanții agenției spun ca anul școlar ar putea fi pierdut deoarece cursurile sunt suspendate…

- Cererea mondiala de aur a atins un nivel record in 2023 si ar urma sa creasca in continuare anul acesta, in conditiile in care Rezerva Federala a SUA (Fed) se indreapta spre reducerea dobanzilor.

- Aprovizionarea cu alimente pentru sute de mii de persoane in Fasia Gaza s-a inrautatit, a indicat secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Situatia alimentara a barbatilor, femeilor si copiilor este 'foarte dificila' si 'in inrautatire', a declarat Blinken duminica…

- Zeci de avioane de lupta israeliene au atacat peste 100 de tinte in Gaza, au anuntat marti dimineata Fortele de Aparare ale Israelului IDF , citate de agentia DPA. Zeci de avioane de lupta israeliene au atacat peste 100 de tinte in Gaza, au anuntat marti dimineata Fortele de Aparare ale Israelului IDF…

- Situația umanitara continua sa se deterioreze in Gaza, pe masura ce forțele israeliene iși extind operațiunile terestre in intreaga enclava palestiniana. De marți, armata opereaza in orașul sudic Khan Yunis și duce „batalii intense” cu luptatorii Hamas. Conflictul a provocat „pierderi, distrugeri și…

- Statele Unite au blocat vineri adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU prin care se cerea incetarea imediata a focului in Fașia Gaza. SUA au fost singura națiune care s-a opus rezoluției, adjunctul ambasadorului american la ONU, Robert Wood, argumentand ca o incetare necondiționata…