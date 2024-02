Stiri pe aceeasi tema

- Israelul duce o campanie concertata cu scopul de a distruge Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), a afirmat șeful agenției, Philippe Lazzarini, intr-un interviu pentru grupul de presa elvețian Tamedia, publicat sambata, relateaza The Guardian și The Times of Israel.„In momentul…

- Principala agenție ONU din Fașia Gaza este in plina criza dupa ce Israelul i-a acuzat pe unii dintre membrii personalului sau ca au fost implicați in atacurile teroriste ale gruparii islamiste Hamas din 7 octombrie, scriu duminica, 28 ianuarie, CNN și BBC News. La scurt timp, mai multe țari au anunțat…

- Ministrul de externe israelian Israel Katz i a cerut demisia sefului agentiei ONU pentru refugiati palestinieni UNRWA , dupa acuzatii potrivit carora 12 angajati ai agentiei au fost implicati in atacul comis de gruparea islamista palestiniana Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023, transmite duminica…

- Opt tari au suspendat toate finantarile viitoare catre agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), dupa acuzatiile de vineri ca unii angajatii ar fi putut fi implicati in atacul sangeros al Hamas pe teritoriul israelian din 7 octombrie, transmite AFP. Israelul, care spera sa „opreasca” toate…

- Forțele de aparare ale Israelului au afirmat ca instalațiile principalei agenții de ajutorare a ONU din Gaza au fost folosite in "scopuri teroriste", intr-o declarație facuta sambata pentru CNN, conform Rador Radio Romania.In timpul unei anchete privind atacurile mortale din 7 octombrie 2023 ale…

- Gruparea Hamas a criticat sambata Agenția ONU pentru refugiați palestinieni (UNRWA) pentru ca a concediat angajații suspectați ca au participat la atacul terorist atroce impotriva Israelului din 7 octombrie, susținand ca masura a fost luata din cauza „acuzațiilor sioniste”, relateaza Ynet.news citat…

- Șeful Satului Major General al armatei israeliene, generalul Herzi Halevi, a avertizat ca succesele inregistrate de soldații sai impotriva Hamas ar putea fi puse in pericol de absența unui plan postbelic pentru Fașia Gaza.

- Comisarul general al Agentiei ONU pentru Refugiati Palestinieni - UNRWA - a acuzat Israelul ca incearca sa ii expuleze in masa pe locuitorii Fasiei Gaza in Egipt.Philippe Lazzarini a declarat pentru un ziar american ca politica israeliana de a-i priva pe oamenii din Gaza de ajutoare umanitare pare…