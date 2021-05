Plafoanele de garantare ale programelor guvernamentale aferente anului 2021 au fost angajate in proportie de 7% pana la 43%, in primele 13 zile de la lansare, a anuntat, vineri, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, in numai 13 zile lucratoare de la operationalizarea masurilor guvernamentale pentru sustinerea mediului de afaceri si alocarea plafoanelor de garantare pentru anul 2021, programele guvernamentale derulate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii…