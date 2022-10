Tarile din Asia si Pacific ar putea pierde peste 3% din produsul intern brut daca comertul va fi intrerupt in sectoarele afectate de sanctiunile recente impuse de catre SUA pentru a bloca livrarile de semiconductori in China si daca barierele netarifare din alte zone vor fi ridicate la ”nivelurile din perioada Razboiului Rece”, potrivit unei cercetari realizata de FMI. Acest procent este dublu fata de cel estimat in cazul pierderilor globale. Sectoarele din tarile asiatice fortate sa se contracte din cauza reducerii comertului ar putea suferi pierderi medii de locuri de munca de pana la 7%, a…