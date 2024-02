FMI recomandă introducerea unei taxe de carbon pentru populație / Asociația Energia Inteligentă: Impactul ar fi scumpirea vieții Fondul Monetar Internațional (FMI) a facut o serie de recomandari Guvernului roman pentru reducerea deficitulului bugetar, una dintre ele fiind ”Introducerea unei taxe pe carbon in sectoarele transporturilor si constructiilor sau a unor accize suplimentare pe combustibilii fosili”. Asociația Energia Inteligenta a facut o analiza legata de impactul pe care l-ar avea aplicarea acestei taxe și a constatat ca la nivelul populației, cheltuielile ar crește cu cca. 8% pentru gospodariile din mediul urban și cu cca. 10% pentru gospodariile din mediul rural. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

