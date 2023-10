FMI: Datoria globală va reîncepe să crească din 2023 Datoria publica globala va reincepe sa creasca anul acesta, in special ca urmare a presiunilor venite din SUA si China, iar tendinta se va mentine pe termen mediu, cu o crestere anuala de un punct din PIB-ul mondial, a avertizat, FMI, relateaza agentia EFE. In afara de presiunile venite din partea marilor economii, cresterea datoriei […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datoria globala va crește din cauza presiunilor din partea SUA și China, iar tendinta se va mentine pe termen mediu, cu o crestere anuala de un punct din PIB-ul mondial, a avertizat, miercuri, FMI.

- Forța neașteptata a economiei americane va susține ritmul de creștere la nivel mondial in acest an, insa declinul Europei și incetinirea economiei chineze influențeaza perspectivele pentru anul viitor, a declarat Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Dupa o creștere de 3,3% in…

- Economia chineza continua sa se redreseze, raminind o forța motrice pentru creșterea economiei mondiale, a declarat purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. In prima jumatate a anului 2023, produsul intern brut (PIB) al Chinei a cunoscut o creștere de 5,5% comparativ cu intervalul…

- Averea globala, masurata prin deținerile personale de active, de la proprietați imobiliare pana la acțiuni, ar urma sa creasca cu 38% pana in 2027, determinata in mare parte de piețele emergente, se arata intr-un studiu publicat marți de Credit Suisse și UBS, citat de Reuters.Raportul anual Global Wealth…

- Aproape 4.000 de pulovere de dama, confecționate din materiale sintetice, purtand insa o marca de lux, cel mai probabil contrafacute, au fost oprite de vameșii romani inainte de a ajunge in Republica Moldova.

- Sute de jucarii din plastic sosite din China, cel mai probabil contrafacute, au fost confiscate de inspectorii Biroului Vamal de frontiera Constanța Sud, inainte de a ajunge in Republica Moldova.Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud - Direcția Regionala Vamala București…

- Activitatea de producție din China s-a contractat pentru a patra luna consecutiv in iulie, in timp ce creșterea in sectorul serviciilor și in alte sectoare a scazut, ceea ce a sporit apelurile adresate Beijingului de a prezenta masuri concrete pentru a stimula redresarea slabita a celei de-a doua economii…

- Datoria interna si cea externa la nivel mondial au crescut de peste cinci ori in ultimele doua decenii, depasind rata cresterii economice, produsul intern brut triplandu-se doar din 2002, potrivit raportului de miercuri, publicat in perioada premergatoare reuniunii ministrilor de finante si guvernatorilor…