Fotbalul are cei mai mulți fani din lume. Se numara printre sporturile de top in ceea ce privește prezența pe stadioane, vanzarile și veniturile din mass-media. Dar poate fi o tema de investiții. Tottenham a fost primul club care a fost listat la bursa, in 1983. De atunci s-a retras. In prezent, aproximativ douazeci de […]