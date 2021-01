Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe iranian, Mohammad Javad Zarif a cerut președintelui Joe Biden sa ridice „neconditionat” sanctiunile impuse Teheranului de predecesorul sau daca vrea sa „salveze” acordul nuclear semnat cu administrația Obama in 2015. In 2015, Iranul si Grupul celor sase (Statele Unite, Marea Britanie,…

- Romania este in top 20 țari la capitolul vaccinare in masa anti-coronavirus. Conform statisticilor Bloomberg , țara noastra ocupa 18 la nivel global. Dintre țarile Uniunii Europene Romania este pe locul 6. Statisticile includ datele colectate pana in data de 17 ianuarie, cand in Romania era incheiata…

- Numarul total al infectiilor cu SARS-CoV-2 a depasit, la nivel mondial, 90 de milioane, iar in decurs de un au fost inregistrate aproximativ 2 milioane de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. Potrivit universitatii americane, pana la 11 ianuarie 2021, au fost inregistrate 90,2…

- Statele Unite ale Americii au depasit oficial pragul de 20 de milioane de infectii cu SARS-CoV-2, insa numarul cazurilor de Covid-19 este, probabil, mult mai mare. SUA au devenit prima tara din lume care are 20 de milioane de cazuri de Covid-19 confirmate prin teste de laborator. In luna iunie, scrie…

- Peste 87.500 de romani au votat in diaspora pana duminica la 7.00 (ora Romaniei), la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor. Votul in strainatate la scrutinul parlamentar este in plina derulare si duminica in mai multe tari, iar alte sectii urmeaza sa se deschida. Cele mai multe sectii sunt in…

- Plasmafereza, "folosita prea tarziu in Romania" Foto: Arhiva/Facebook.com. În cele șapte luni de când România a autorizat colectarea de plasma de la pacienți care s-au tratat de COVID-19 și administrarea acesteia în cazurile grave, peste 600 de vieți au fost salvate, anunța…