FLY PROJECT lansează MILLERBA Fly Project lanseaza astazi Millerba, o piesa care schimba stari, incinge petreceri și pe care o vom putea vedea in topuri toata vara aceasta. Cele peste 2 miliarde de vizualizari, miile de concerte si hiturile cantate in lumea intreaga fac din Fly Project unul dintre cei mai iubiți artiști romani, in țara și pe plan internațional. Dupa o perioada in care focusul principal a fost pe creație, Fly Project incepe acum seria de lansari ale pieselor produse in studioul United States Of Music, deținut de Tudor Ionescu (Fly Project). “Nu pot sa schimb lumea, insa pot sa o fac sa danseze și sa se bucure… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada in care focusul principal a fost pe creație,Fly Project incepe acum seria de lansari ale pieselor produse in studioulUnited States Of Music, deținut de Tudor Ionescu (Fly Project). Tudor Ionescu afacut primele declarații. Fly Project lanseaza Millerba, o piesa care schimba stari, incingepetreceri…

- Imagine Dragons, trupa caștigatoare a premiilor GRAMMY®️, a lansat videoclipul piesei „Cutthroat” cu Olivia Munn. Asculta piesele: https://umusic.lnk.to/ImagineDragonsPR Regizat de Matt Eastin și avandu-l la bord si pe actorul Adrian Martinez, videoclipul o surprinde pe Munn la DMV. Aflandu-se intr-o…

- Dupa ce a colaborat cu NOSFE pentru remake-ul hit-ului „Macho Man”, Mandinga sfideaza vremea rece și lanseaza „No tengo dinero”, o piesa latino pop cu versuri in spaniola, perfecta pentru sezonul estival. Compus de catre Tudor Ionescu alaturi de Harvis Cuni Padron (TrumpBeats), Alin Onoiu (SMAX), Damian…

- Vanotek revine cu o piesa in același vibe și sound cu care și-a obișnuit publicul, de data aceasta in colaborare cu Denitia, un artist indie pop din New York. Piesa a fost compusa de Denitia Odigie, Luisa Ionela Luca și de Vanotek.Videoclipul a fost filmat in New York de David Mogan și Hugo Faraco și...…

- Dupa succesul inregistrat atat pe radio, cat și pe platformele digitale, cu single-ul Cum era, Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost lansata exclusiv pe digitale timp de o saptamana,…

- Minelli vorbește despre o relație de dragoste care ranește și provoaca amintiri greu de uitat, ce duc treptat la razbunare, in cel mai nou single, Rampampam. Piesa a fost compusa de Minelli și Viky Red, scrisa de Minelli și produsa de Viky Red. “Așteptam cu nerabdare lansarea piesei și ma bucur ca in…

- EMAA a realizat un live session special pentru Zburatorul, piesa lansata in urma cu trei saptamani pe toate platformele digitale și radio. Pe un acoperiș, acompaniata doar de o chitara, artista continua sa-și transpuna ascultatorii in universul ei prin aceasta varianta live a melodiei. “Suntem foarte…

- Gino Manzotii și DJ Maxx lanseaza cea de-a treia piesa a proiectului dance, in colaborare cu Soundland, Back home. Beat-urile puternice, vibe-ul de club și vocea puternica reprezinta mixul perfect pentru o petrecere reușita, in care dansul este elementul central. Featuring-ul cu Soundland da o nota…