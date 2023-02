Stiri pe aceeasi tema

- Planul lui Volodimir Zelenski de a transmite un mesaj de pace inaintea inceperii finalei Cupei Mondiale din Qatar, programat duminica, a eșuat. FIFA a respins clar solicitarea președintelui ucrainean fara drept de apel. Volodimir Zelenski intenționa sa apara intr-un clip video pe Lusail Stadium, inainte…

- Surprinzator, numele Anne Bagu s-a clasat anul acesta pe lista scurta a celor mai cautate personalitați și vedete, și asta datorita influenței sale in mediul online. In vreme ce majoritatea influencerilor autohtoni lauda popularitatea lor pe Instagram ori YouTube, tanara care tocmai a implinit 18 ani…

- Japonia și Croația se intalnesc luni, de la ora 17:00, in „optimile” Campionatului Mondial de fotbal. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe TVR 1. Caștigatoarea meciului Japonia - Croația va juca in „sferturi” impotriva invingatoarei dintre Brazilia și Coreea de SudOptimile de finala de…

- Japonia s-a impus in fata Spaniei (2-1) si a terminat pe primul loc in Grupa E, dar victoria niponilor a starnit controverse in lumea intreaga. Pe langa golul doi al japonezilor, care a fost validat in urma consultarii VAR, multi specialisti au spus ca Spania a pierdut in mod intentionat cu Japonia,…

- Capul de afis este Belgia-Croatia Nicio echipa nu este matematic calificata din grupele E si F a Cupei Mondiale. Nici macar sclipitoarea Spanie a lui Luis Enrique: daca ibericii pierd in fata Japoniei, iar Germania in fata echipei din Costa Rica, "furia roja" paraseste competitia. Fireste, ultima…

- Elvetia nu a avut o misiune usoara impotriva Camerunului, dar s-a impus, scor 1-0, in acest prim joc din Grupa G a Cupei Mondiale 2022 din Qatar. Golul care a facut diferenta pe „Al Janoub Stadium“ (Al Wakrah) a fost marcat de Breel Embolo, cu o reluare de la 10 metri, dupa un assist al lui Shaqiri…

- Campionatul Mondial de fotbal din Qatar continua astazi, cu meciurile zilei a cincea, cand au fost programate primele intalniri din grupele G si H.Intrecerea din Orientul Mijlociu a oferit pana acum doua surprize de proportii, gigantii Argentina si Germania pierzand, cu acelasi scor, 1 2, in fata unor…