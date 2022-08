Investiția in modernizarea drumului județean Vulturești-Hirtop, prin Programul Național de Dezvoltare Locala, se va incheia in octombrie. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pe șantierul drumului, unde a fost impreuna cu ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. Șeful administrației județene a declarat ca drumul are aproximativ 17 kilometri, iar pe traseu sint […] The post Flutur susține ca investiția in modernizarea drumului județean Vulturești-Hirtop, prin PNDL, se va incheia in octombrie. Ministrul dezvoltarii a vizitat șantierul impreuna cu Flutur…