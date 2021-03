Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava a declarat ca a transmis astazi o lista de proiecte catre Ministerul Dezvoltarii pentru a fi incluse la finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Gheorghe Flutur a declarat, in plenul Consiliului Judetean ca toate administratiile judetene din…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat promptitudinea cu care ministrul dezvoltarii, administrației și lucrarilor publice, Cseke Attila, a semnat contractul pentru reabilitarea termoficarii in municipiul Vatra Dornei. „Dupa vizita mea de saptamana trecuta, cand am discutat…

- Municipiul Suceava se apropie din ce in ce mai mult de scenariul roșu. Potrivit raportarii de astazi a Prefecturii Suceava, rata de infectare in municipiul reședința de județ este de 2,94 cazuri la mia de locuitori, fara bolnavii din focare și de 2,99 la mie, cu tot cu focare. In cursul zilei de ieri…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca va propune, in cadrul unei ședințe extraordinare a deliberativului județean, incheierea unui parteneriat intre instituția pe care o conduce și Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru realizarea șoselei…

- 33 din cei 41 de angajați ai Prefecturii Suceava doresc sa se vaccineze voluntar impotriva Covid-19. Anunțul a fost facut de prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, dupa ce a solicitat la nivelul instituției ca angajații sa iși exprime opțiunea cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19. Pe…

- Moș Craciun a fost darnic cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. I-a adus o noua funcție, cea de vicepreședinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania. El a obținut fotoliul in urma sedintei Adunarii Generale a UNCJR desfasurata in sistem electronic. Noul presedinte…

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, mulțumește populației pentru atitudinea responsabila, care a condus la scaderea numarului de cazuri COVID-19 la nivelul județului nostru, unde sint 1.065 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2. Rata de infectare a ajuns la 1,34 la mia de locuitori.…

- Primarul de Radauți, Bogdan Loghin, i-a mulțumnit astazi președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, pentru ca a alocat 1,5 milioane de lei din Fondul de rezerva instituției pe care o conduce pentru a acoperi datoria catre furnizorul de gaz metan eliminand astfel riscul sistarii furnizarii…