Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a premiat peste 60 de personalitați in cadrul galei „Seara Valorilor Sucevene”. Evenimentul a avut loc intr-o atmosfera selecta in sala de festivitați a Hotelului Balada și a fost organizat de Primaria Suceava in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Printre…

- Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, PS Damaschin Dorneanul, a oficiat, astazi, alaturi de un sobor de preoți, slujba de pomenire a domnitorilor Moldovei, Parastasul Voievozilor. La slujba au participat un numar mare de suceveni și turiști, precum și președintele Consiliului Județean…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politica in Parlament in care a anunțat ca Autostrada Moldovei a ajuns la Suceava și se indreapta catre Siret. Ioan Balan a spus ca a primit cu deosebita satisfacție anunțul președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, potrivit…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunța ca s-a finalizat forajul, adica studiul pedologic, pe intregul tronson Pașcani – Suceava al autostrazii A7, cu o lungime de 60,5 km. ”Va reamintim ca noi, CJ Suceava, ne-am implicat nemijlocit in sprijinirea elaborarii studiului de fezabilitate…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, impreuna cu primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, au avut astazi o intalnire cu ambasadorul Germaniei la București, Dr. Peer Gebauer. La intalnirea care a avut loc la hub-ul de langa Aeroportul…

- Primaria municipiului Suceava va finanța cu 120.000 de lei ediția din acest a a Concursului Național de Interpretare Instrumentata ”Lira de Aur”, a anunțat primarul Ion Lungu. Aflat la a 42-a ediție evenimentul va avea loc in perioada 26-28 mai la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. ”Primaria…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a transmis ca instituția pe care o conduce ramane alaturi de sportul sucevean aratand ca in ultima ședința a deliberativului județean s-au aprobat 500.000 de lei pentru CSM din care 300.000 la seniori și 200.000 de lei la juniori. ”La seniori 200.000 pentru…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca și in acest an Consiliul Județean, prin Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare”, se implica in acțiunea de aducere la Suceava a Luminii Sfinte de la Ierusalim in Sambata Paștelui. Gheorghe Flutur a spus ca impreuna cu Arhiepiscopia…