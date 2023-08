Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca statisticile pe luna iulie claseaza Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava in primele 5 aeroporturi din totalul de 17 ale țarii in ceea ce privește numarul de pasageri de curse externe in luna iulie 2023, adica peste 84.000 de pasageri. EL a aratat ca aeroportul de […] The post Flutur: Aeroportul Suceava se afla in primele cinci aeroporturi regionale din țara. „Am demarat procedurile pentru construcția celui de-al treilea terminal” first appeared on Suceava News Online .