Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu i-a felicitat, sambata, la conferinta de alegeri a PNL Tulcea, pe liberalii din acest judet, pe motiv ca au "salvat Romania de un spion rus", primul ministru facand referire la un fost senator de Tulcea. "Trebuie sa va felicit pentru ceva special: dumneavoastra ati salvat…

- Premierul Florin Citu a fost intrebat, marti, daca Romania va participa la majorarea de capital a Bancii Internationale de Investitii si a raspuns: ”Nu. Stiti foarte bine opinia mea. Romania nu are nimic de castigat de pe urma participarii la aceasta banca. Sunt foarte multe semne de intrebare despre…

- Fostul edil PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a regizat in august 2019 un tun medical de peste 7.000.000 de euro pe care a incercat sa-l acopere imediat dupa declanșarea starii de urgența de anul trecut. Doi medici pentru 300 de holtere Pe 14 august 2019, Centrul Medical Caraiman controlat de Consiliul…

- Premierul Florin Cițu, candidat pentru șefia PNL susținut de 30 de filiale locale, a declarat ca liberalismul este cel care a salvat Romania din criza de anul trecut și susține ca țara are nevoie de „un suflu nou”.

- Frumoasa blonda se va casatori cat de curand cu Gabi Badalau, fiul lui Niculaie Badalau, baron PSD de Giurgiu, ajuns acum sef la Curtea de Conturi. Pregatirile sunt in toi pentru marele eveniment. Viitorii miri au in plan sa faca nunta de doua ori: in Romania si pe o insula exotica in Grecia. Aproape…

- PNRR, discutii intre premierul Florin Citu si o delegatie a PSD Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Planul Național de Redresare și Reziliența s-a aflat pe agenda unei întâlniri dintre premierul Florin Cîtu și o delegație a PSD condusa de liderul partidului,…

- Intalnire a premierului Florin Citu cu președintele PSD, Marcel Ciolacu Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Premierul Florin Cîțu are o întâlnire, la Palatul Victoria, cu liderul PSD Marcel Ciolacu pentru a discuta Planul Național de Redresare și Reziliența. Înaintea discuției…