- Presedintele Federatiei Romane de Scrima, Marius Florea, a confirmat pentru Agerpres trecerea in nefiinta a vicecampionului olimpic Florin Zalomir, care si-a luat viata luni dimineata in locuinta sa din Otopeni.

- UPDATE: Florin Zalomir, jandarm și fost campion la scrima, a fost gasit impușcat, in aceasta dimineața, intr-un imobil din Otopeni. O femeie a fost cea care a sunat la 112 și a alertat autoritațile. Cazul va fi preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov. Florin Zalomir era…