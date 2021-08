Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Sepsi 1-1 | Valentin Crețu, fundașul dreapta al vicecampioanei, a acuzat dur metodele foștilor sai antrenori de la FCSB. Toate detaliile despre FCSB - Sepsi, AICI! „Inainte, mai mult stateam la antrenamente. Nu-mi place sa vorbesc, dar cu mingea nu am lucrat ce trebuia. Sunt multe de rezolvat.…

- FCSB a obținut doar un rezultat de egalitate, scor 1-1 in meciul cu Sepsi. Partida de pe Arena Naționala a consemnat debutul lui Edi Iordanescu pe banca roș-albaștrilor. Toate detaliile despre FCSB - Sepsi, AICI! Andrei Vlad, portarul celor de la FCSB, a fost cel mai bun jucator de pe teren, reușind…

- FCSB a remizat pe teren propriu cu Sepsi, scor 1-1, luni seara, pe Arena Naționala, in etapa a 6-a a Ligii I, la primul meci pentru Edward Iordanescu pe banca formației patronate de Gigi Becali. Sepsi a deschis scorul in minutul 36, prin Aganovic, iar FCSB a egalat prin Florin Tanase in minutul 58.…

- Leo Grozavu (54 de ani), antrenorul de la Sepsi OSK, face un apel catre conducerea clubului, solicitand transferuri inainte ca perioada de mercato sa se incheie. Totodata, prefațeaza duelul cu FCSB. Sepsi OSK, locul 4 sezonul trecut, are un inceput de stagiune sub așteptari. Covasnenii au caștigat un…

- Gabi Balint, fostul mare jucator al Stelei, crede ca Edi Iordanescu va confirma la FCSB. De asemenea, Pele l-a criticat din nou pe Gigi Becali și l-a „ințepat” pe MM Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, care va reveni pe banca tehnica la cererea noului antrenor. Edi Iordanescu debuteaza luni…

- CFR Cluj poate pierde in curand 12 jucatori, in frunte cu antrenorul Edi Iordanescu, scrie prosport.ro.8 dintre cei 12 jucatori sunt la final de contract:Grzegorz SandomierskiGiedrius ArlauskisSyan Ben YoussefLuis AurelioMichael PereiraOvidiu HobanMihai BordeianuMario RondonCFR Cluj i-a pus pe lista…

- Este pentru prima data in ultimii 10 cand același club da singurul golgeter și singurul caștigator al topului paselor decisive: Florin Tanase și Olimpiu Moruțan au ratat titlul cu FCSB, dar au spart tiparele in ierarhiile individuale. Echipa n-a luat nici titlul, nici Cupa Romaniei, dar individual,…

- Managerul sportiv de la FCSB și-a expus punctul de vedere pe Facebook cu privire la stagiunea 2020/2021 din Liga 1. Meme Stoica a facut o analiza a tot ceea ce s-a întâmplat în stagiunea recent încheiata și a concluzionat ca arbitrajul și…