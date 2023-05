Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, era liderul partidului de guvernamant atunci cand a aparut OUG 13, care stabilea pragul la abuzul in serviciu. Aceea decizie a Guvernului a generat un val uriaș de proteste in Piața Victoriei. Ieri, in Senat, a trecut o lege prin care se stabilește pragul la abuzul…

- Reuniunea Consiliului European va debuta cu un dejun de lucru cu Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, in cadrul caruia vor fi abordate situația din Ucraina, in special securitatea alimentara și procesul de reconstrucție, schimbarile climatice și demersurile in vederea…

- Reuniunea Consiliului European va debuta cu un dejun de lucru cu Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, in cadrul caruia vor fi abordate situația din Ucraina, in special securitatea alimentara și procesul de reconstrucție, schimbarile climatice și demersurile in vederea…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anunțat joi ca o entitate va fi inființata in domeniul protecției consumatorilor din Romania. Astfel, domeniul se va alinia la prevederile UE, iar romanii vor fi mai bine protejați, a spus Spataru.Decizia va fi luata in ședința de joi a Guvernului.„Prin acest…

- Situatia regionala necesita o atentie sporita, iar Ministerul Economiei este interesat de atragerea cat mai multor investitori importanti pentru ca Romania sa devina un pol de interes pentru marile companii producatoare de tehnica militara moderna, a declarat ministrul de resort,

- ”Am primit, astazi, vizita E.S. Kathleen Ann Kavalec, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania pentru a discuta despre relatiile bilaterale si parteneriatului strategic dintre cele doua state. Situatia regionala necesita o atentie sporita, iar Ministerul Economiei este interesat de atragerea…

- Ingrijorarea romanilor cu privire la extinderea razboiului din Ucraina in țara noastra este in continuare ridicata, la un an de la debutul conflictului. Doua treimi dintre participanții la un sondaj realizat de IRES spun ca le este teama ca Romania este in pericol de a fi invadata, iar dintre aceștia…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut astazi, 23 februarie 2023, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre UE acreditati in Romania. Discutiile au fost gazduite de Ambasada Suediei la Bucuresti, in contextul detinerii de catre aceasta tara a Presedintiei rotative a Consiliului UE.Premierul Ciuca…