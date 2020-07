Stiri pe aceeasi tema

- Pompieri si politisti din toata tara au fost detasati la malul marii pentru acest sezon estival. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a stat de vorba cu o parte din forțele de ordine care trebuie sa aiba grija ca turiștii sa respecte masurile impuse de epidemie, dar și sa asigure ordinea și paza. Reprezentanții…

- Șase cetațeni straini din Bangladesh și Afganistan au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca pe jos, ilegal, granița cu Ungaria. Ținta lor era un stat din vestul Europei. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, cei șase au fost depistați la aproximativ 500 de…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a afirmat joi ca oamenii nu ar trebui sa participe la demonstratii de amploare din motive de sanatate publica, apel ce survine dupa manifestatii organizate in sprijinul miscarii antirasiste ''Black Lives Matter'' care au atras zeci de mii persoane in…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, miercuri, o serie de acțiuni pentru prevenirea infracțiunilor de inselaciune savarșite prin metoda “Accidentul”.”Ieri, 13 mai, a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 5 Poliție au desfașurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor…

- Zeci de oameni au ieșit in strada in zona Luhei de Jos, un catun care aparține de comuna Poienile de Sub Munte, județul Maramureș. Oamenii au blocat un camion care transporta bușteni aduși de pe munte, banuind ca lemnul este furat. La fața locului au intervenit trei echipaje ale Poliției, scrie…

- Focuri de avertisment la frontiera de est a țarii au fost aplicate noaptea trecuta, pentru a reține doi conaționali. Persoanele au incalcat frontiera de stat in apropierea satului Tudora, raionul Ștefan Voda, informeaza serviciul de presa a Poliției de Frontiera.

- O persoana a zacut in strada maibine de doua ore, in Piatra-Neamț iar un echipaj SMURD aintervenit, dar nu a luat-o de acolo. Pana la urma, omul a fostridicat de o mașina de jandarmi, cu mult dupa miezul nopții.Persoana era cazuta intr-o stație de autobuz din oraș, in cartierul Precista, iar din spusele…