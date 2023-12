Florin Roman: USR, partidul 3 grame de Canabis In cadrul ședinței plenului reunit al Parlamentului, unde se dezbat proiectul bugetului de stat pentru anul 2024, deputatul PNL Florin Roman a lansat acuzații dure la adresa Uniunii Salvați Romania (USR), numindu-i „Partidul Trei Grame de Canabis”. El susține ca USR are ca unic proiect de țara legalizarea consumului de canabis in cantitate de trei grame. „Le cer scuze romanilor pentru comportamentul celor de la USR, partidul care a propus trei grame de canabis și poate ca unii dintre ei și-au pus proiectul in aplicare, pentru ca, altfel, mi-e greu sa ințeleg cum niște oameni civilizați se pot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a sustinut, marti, in sedinta plenului reunit al Parlamentului in care se dezbate proiectul bugetului de stat pe anul 2024, ca USR are un singur proiect de tara - "trei grame de canabis", relateaza Agerpres."Le cer scuze romanilor pentru comportamentul celor de la USR,…

- Cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ce implica o finanțare neta de 2,7 miliarde euro, a fost trimisa, vineri la Bruxelles de catre Guvern. Peste 1,85 miliarde de euro din aceasta sima reprezinta granturi, iar 811 milioane vor proveni din imprumuturi, se…

- Potrivit declaratiilor presedintelui Consiliului Judetean Buzau – Petre emanoil Neagu, zilele acestea s-a semnat Proiectul vizand “creșterea capacitații de gestionare și prevenire a infecțiilor nosocomiale in cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau”: “Este un proiect finanțat prin Planul Național…

- Deputatul AUR de Suceava Doru Acatrinei i-a solicitat premierului Romaniei sa se implice personal in construcția autostrazii Pașcani – Suceava – Siret in condițiile in care in Planul Național de Redresare și Reziliența nu se va mai putea modifica traseul acestui drum de mare viteza. ...

- Ministrul de Finanțe a declarat ca majorarea pensiilor trebuie analizata „extrem de serios” ca impact in noul buget pe 2024. „Nu discutam de un buget oarecare, este un buget de 30 de miliarde de lei impact, trebuie o analiza extrem de serioasa pe aceasta tema, pentru ca 30 de miliarde de lei, intr-o…

- ”Am acceptat cu placere invitatia de a participa la intalnirea cu reprezentantii autoritatilor teleormanene intrucat, numai printr-un dialog consistent si continuu intre administratia publica centrala si cea locala, ne putem indeplini proiectele si obiectivele propuse, in beneficiul cetatenilor. In…

- PNRR: 154 de proiecte pentru creșterea accesului la cultura in zonele defavorizate, in valoare totala de 7 milioane euro, au intrat deja in faza de implementare, anunța pe pagina sa de Facebook, Raluca Turcan, ministrul Culturii: ”-Peste 100 de localitați din zone defavorizate vor beneficia de activitați…

- Ministerul Culturii finanteaza, prin PNRR, proiecte care vizeaza cresterea accesului la culturaMinisterul Culturii finanteaza, prin Planul National de Redresare si Rezilienta, 154 de proiecte care vizeaza cresterea accesului la cultura, in zonele defavorizate, implementate de catre organizatii neguvernamentale…