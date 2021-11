Stiri pe aceeasi tema

- Romania a reușit sa o invinga pe Liechtenstein la Vaduz, scor 2-0, dar au ratat prezența la barajul pentru Mondial.Nicolae Stanciu (28 de ani), capitanul de azi al „tricolorilo” a oferit primele reacții dupa o noua campanie nereușita. „Dezamagirea e mare. Am zis dupa meciul cu Islanda ca daca nu se…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, insa a ratat calificarea la barajul pentru turneul final din Qatar. Macedonia de Nord a invins Islanda cu 3-1 și…

- Susținatorii Romaniei, in numar mare la meciul dintre Liechtenstein și Romania din Vaduz, au scandat energic dupa golul Islandei din meciul cu Macedonia de Nord. Romania prinde barajul pentru Cupa Mondiala din 2022 doar daca Macedonia face egal sau pierde acasa cu islandezii, iar noi caștigam in Liechtenstein.…

- Susținatorii Romaniei domina fondul sonor la Vaduz, la meciul dintre Liechtenstein și „tricolori”, ultimul din preliminariile Cupei Mondiale pentru reprezentativa noastra. Tot de la 19:00 se disputa și Macedonia de Nord - Islanda, in ultima etapa a preliminariilor Cupei Mondiale din Qatar.Romania prinde…

- Naționala Romaniei a decolat vineri, in jurul orei 18:30, spre Elveția. Duminica, „tricolorii” vor infrunta Liechtenstein, pe „Rheinpark Stadium” din Vaduz. Duminica se joaca Liechtenstein - Romania (ora 19:00) și Macedonia de Nord - Islanda, in ultima etapa a preliminariilor Campionatului Mondial.Acum,…

- Armenia și Macedonia de Nord se intalnesc joi seara, de la ora 19:00, in primul meci din Grupa J a preliminariilor pentru CM 2022. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Romania – Islanda se joaca astazi, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProTV. Trei zile…

- Mijlocasul formatiei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a fost votat de suporterii romani „Tricolorul Lunii“ in octombrie dupa evoluțiile foarte bune la club și la naționala. Fiul marelui Gica Hagi a primit plin de bucurie trofeul și a oferit un amplu interviu site-ului FRF . VEZi VIDEO! Ianis Hagi face parte…

- Selectionatele de fotbal ale Romaniei si Macedoniei de Nord au terminat la egalitate, 0-0, miercuri seara, pe Arena Todor Proeski din Skopje, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii au obtinut un egal pretios, la capatul unui meci dominat categoric de adversari.…